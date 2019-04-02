وأضاف المالكي، في مؤتمر صحفي، الاثنين، أن الهدف الاستراتيجي للتحالف هو إعادة الحكومة اليمنية الشرعية، قائلا: "نتخذ كل الإجراءات لحماية المدنيين خلال استهداف قدرات المتمردين الحوثيين".

وأشار إلى أن الموانئ اليمنية تعمل بكل طاقتها الاستيعابية، بينما تعيق الميليشيات الحوثية، الموالية لإيران، إيصال سفن المساعدات لميناء الحديدة الإستراتيجي، غربي البلاد.