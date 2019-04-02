سكاي نيوز عربية - أبوظبي قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي إن الحكومة اليمنية الشرعية باتت تسيطر على أكثر من 85 باتت من البلاد، مؤكدا أن الدعم الإيراني للمتمردين الحوثيين يطيل أمد المعركة.
وأضاف المالكي، في مؤتمر صحفي، الاثنين، أن الهدف الاستراتيجي للتحالف هو إعادة الحكومة اليمنية الشرعية، قائلا: "نتخذ كل الإجراءات لحماية المدنيين خلال استهداف قدرات المتمردين الحوثيين".
وأشار إلى أن الموانئ اليمنية تعمل بكل طاقتها الاستيعابية، بينما تعيق الميليشيات الحوثية، الموالية لإيران، إيصال سفن المساعدات لميناء الحديدة الإستراتيجي، غربي البلاد.