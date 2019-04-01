ويشهد السودان احتجاجات مستمرة مناهضة للحكومة منذ 19 ديسمبر. واندلعت المظاهرات في البداية بسبب ارتفاع الأسعار ونقص السيولة النقدية لكنها تطورت إلى احتجاجات مناهضة لحكم الرئيس عمر البشير المستمر منذ 30 عاما.

وقال المتحدث باسم الشرطة هاشم علي عبد الرحيم "هذه التجمهرات غير المشروعة تعاملت معها الشرطة وفرقتها باستخدام الغاز المسيل للدموع كما تلقت الشرطة بولاية الخرطوم بلاغات بوقوع إصابات وسط المواطنين والشرطة".

وذكرت الوكالة أن الشرطة ألقت القبض على عدد من المحتجين وتقدمت ببلاغات ضدهم بموجب القانون الجنائي وأمر الطوارئ.

بالإضافة إلى إجراءات الطوارئ، حل البشير الشهر الماضي الحكومة المركزية ووسع سلطات الشرطة واستبدل حكام الولايات بمسؤولين أمنين.

ونادرا ما تتحدث وكالة الأنباء الرسمية عن الاحتجاجات التي بدأت في أواخر العام الماضي.