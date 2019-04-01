وقال الناطق باسم عمليات تحرير الحديدة وضاح الدبيش، إن المتمردين المحاصرين داخل مدينة الدريهمي عرضوا قبل عدة أيام على قيادات عسكرية في القوات المشتركة في الحديدة وعلى أحد المواطنين، استعدادهم لتسليم أنفسهم للقوات المشتركة.

وأضاف أنه وبعد انكشاف الأمر لقيادات المتمردين، جرت عملية التصفية للمسلحين الذين كانوا ينوون الاستسلام، بعدما وجه لهم اتهام بالخيانة.

وأشار الدبيش إلى أن عملية الإعدام جرت في موقع مشروع الآبار بمدينة الدريهمي بطريقة وحشية، فيما تم دفنهم خلف أحد المدارس.

وبحسب التنسيق الذي استمر عدة ايام بين قيادات اللواء الثالث مشاة وبين المسلحين الحوثيين المحاصرين، كان من المفترض أن يتم خروج المسلحين فجر السادس والعشرين من الشهر الجاري، لكنه لم يخرج أحد منهم.

وأكد الدبيش أن المتمردين سجنوا المسلحين لمدة يومين بعد أن كشف أحدهم لقيادات المتمردين في الحديدة خطة تسليم أنفسهم، لتأتي بعدها الأوامر بتصفيتهم جميعا.

يذكر أن القوات المشتركة تفرض حصارا على المتمردين الذين يتمترسون داخل الأحياء السكنية في مدينة الدريهمي مركز مديرية الدريهمي، جنوبي مدينة الحديدة.