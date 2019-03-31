وشدد القائد الميداني مظلوم كوباني على أن القوات ذات الأغلبية الكردية، جزء من سوريا ولا تنوي الانفصال عنها، مشدداً على ضرورة إيجاد حل مع دمشق.

وفي ما يخص تركيا، أشار كوباني إلى أن أنقرة فشلت في الحصول على الضوء الأخضر للتدخل في منبج، مؤكداً أن قوات سوريا الديمقراطية لا تؤيد أي حرب مع تركيا.

وانتقد الأكراد إعلان أميركا سحب جنودها من سوريا، وانتهزت تركيا الفرصة لتهديدهم بشن عملية عسكرية ضدهم في شمال شرق البلاد، مما دفعهم إلى التقارب مع دمشق.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية، تمكنت من دحر داعش بشكل كامل في سوريا وأعلنت "النصر العسكري النهائي" على التنظيم بعد هزيمته في آخر جيوبه في بلدة الباغوز بمحافظة دير الزور.

وجاء إعلان النصر، بعد ستة أشهر من إطلاق قوات سوريا الديمقراطية هجوماً واسعاً بدعم من التحالف الدولي بقيادة أميركية على الباغوز، آخر جيب لداعش في شرق سوريا.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أعلن يوم الجمعة، أن تنظيم داعش خسر آخر وجود له على الأرض في سوريا، وقال في تصريحات صحفية إن مقاتلي داعش هُزموا بنسبة مائة في المائة، في سوريا.