وجاءت مغادرة السيسي صوب تونس فيما ذكرت وسائل إعلام، في وقت سابق، أن الرئيس المصري لن يحضر شخصيا القمة العربية، ورجحت أن يتولى تمثيل مصر رئيس وزراء البلاد أو وزير خارجيتها.

ويحضر في قمة تونس عدد من الزعماء والقادة العرب؛ على رأسهم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وأمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والعاهل الأردني عبد الله الثاني والرئيس العراقي برهم صالح والرئيس اللبناني ميشال عون.

وتناقش القمة العربية عدة قضايا بما فيها القضية الفلسطينية والأزمات في اليمن وسوريا وليبيا، بما في ذلك اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل.

وكان وزراء الخارجية العرب قد اختتموا اجتماعهم التحضيري للقمة، بتأكيد التمسك بالسيادة السورية على الجولان، والتشديد على رفض التدخلات الإيرانية في شؤون المنطقة.

وقبيل انعقاد القمة، التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط غوتيرس، وبحثا مجمل أوجه التعاون وآليات التنسيق الموسعة التي تجمع بين الجامعة العربية والأمم المتحدة، وخاصة في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين المنظمتين في عام 1989 والبروتوكول المكمل لها الموقع عام 2016.