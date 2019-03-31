وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن إسرائيل فتحت المعبرين المؤديين إلى قطاع غزة (بيت حانون شمالا وكرم أبو سالم جنوبا) .

وجاء ذلك بعد أن استهدفت المدفعية الإسرائيلية، فجر الأحد مواقع وأرضا خالية في قطاع غزة.

وذكرت وكالة أنباء فلسطين "وفا" أن مدفعية أطلقت قذيفتين باتجاه أرض خالية شرق منطقة جحر الديك جنوب شرق مدينة غزة، وعدة قذائف صوب موقعين شرق البريج ودير البلح وسط القطاع، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية بالأماكن المستهدفة، والمناطق المحيطة بها، دون أن يبلّغ عن إصابات.

وزعمَ الجيش الإسرائيلي أن القصف جاء ردا على صواريخ أطلقت من قطاع غزة في ساعة مبكرة من فجر اليوم وسقطت في مناطق مفتوحة داخل المستوطنات المحيطة بالقطاع.

ويأتي القصف الإسرائيلي عقب مقتل 4 فلسطنييين وإصابة 316 آخرين بجروح مختلفة برصاص الاحتلال وبحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مهاجمة عشرات آلاف الفلسطنيين المشاركين في المسيرات السلمية إحياءً للذكرى الثالثة والأربعين ليوم الأرض على الحدود الشرقية للقطاع، أمس الجمعة.