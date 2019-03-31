وقال القيادي في "المؤتمر الوطني" محمد الحسن الأمين عقب انتهاء اجتماع لمجلس شورى الحزب "وافق مجلس الشورى على توصية المكتب القيادي للحزب بتأجيل المؤتمر العام للحزب والذي كان من المفترض أن يعقد في أبريل إلى وقت غير معلوم بسبب الظروف الحالية التي تعيشها البلاد".

وكان الرئيس عمر البشير سلّم في مطلع مارس قيادة "المؤتمر الوطني" إلى أحمد هارون، نائب رئيس الحزب الذي أصبح مذاك رئيسه بالوكالة.

وتشكّل حزب المؤتمر الوطني بعد سنوات من وصول البشير إلى السلطة عام 1989، وقد تولى رئاسته منذ ذلك الحين.

واندلعت تظاهرات خرجت إلى الشوارع للاحتجاج على قرار الحكومة رفع أسعار الخبز بثلاثة أضعاف، لكنها سرعان ما تحولت إلى حركة احتجاجية واسعة.

وبحسب السلطات السودانية فقد قتل 31 شخصاً في أعمال عنف مرتبطة بتظاهرات خرجت إلى الشوارع احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية.