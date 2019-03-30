وتعرضت المستشفى لأعمال تخريبية من جراء الصراع، الذي شهدته المدينة القديمة بمحافظة تعز، الأسبوع الماضي، وأسفر عن حريق كبير التهم مبنى المستشفى ومعداتها.

وكشف وفد الهلال الأحمر الإماراتي والسلطة المحلية بالمحافظة حجم الأضرار التي خلفها الحريق، ووقفوا أمام حجم الخسائر بالبنية التحتية والأجهزة الطبية، حيث تضررت أقسام العناية المركزة، والعمليات، والجراحة، والأشعة.

كما تعرضت الأجهزة الطبية التي قدمتها دولة الإمارات أواخر العام الماضي، للتلف.

وأوضح مندوب الهلال الأحمر الإماراتي في تعز، إيهاب الدهبلي، أن دولة الإمارات "حريصة على التدخل العاجل لإغاثة المنكوبين والمتضررين، لأن مستشفى المظفر تخدم آلاف المواطنين وسط مدينة تعز".

من جانبها، أشادت وكيلة محافظة تعز للشؤون الصحية، إيلان عبدالحق، بدور الهلال الأحمر الإماراتي في سرعة الاستجابة وإغاثة المنكوبين.

وقالت: "إن إعادة تأهيل المستشفى يعني لنا الكثير، خاصة وأنها تقع وسط المدينة وتخدم آلاف المواطنين بمختلف التخصصات".

يذكر أن الهلال الأحمر الإماراتي سبق وأن قام بتأهيل مستشفى المظفر منتصف العام الماضي، إذ قدم عددا من الأجهزة، وأعاد افتتاح قسم العمليات وقسم جراحة العظام والجراحة العامة وقسم العناية المركزة، التي ظلت متوقفة طوال سنوات الحرب.