واضطر موكب الأمم المتحدة، الذي يقل رئيس المراقبين الدوليين الجنرال مايكل لوليسغارد، للتوقف بعد أن تم إطلاق النار على "جرافة" تابعة للقوات الحكومية، كانت تعمل على فتح الطريق للموكب.

وأدى إطلاق النار إلى توقف الموكب بعض الوقت قبل أن يعاود طريقه للقاء الوفد الحكومي اليمني.

وذكرت المصادر أن الاجتماع انتهى عصر السبت، وتمت فيه مناقشة الأمور الفنية المتعلقة بعملية الانسحاب من الموانئ، وطبيعة السلطات الأمنية التي ستتولى تأمينها، فضلا عن تفعيل المراقبة في الموانئ والخطوط الأمامية ومناطق الانتشار.

وحسب المصادر، فد تم إبلاغ رئيس اللجنة بموافقة الجانب الحكومي على الخطة المقدمة من قبله بشكل رسمي.

وتواصل ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، عرقلتها تنفيذ اتفاق السويد، مما يؤدي إلى إطالة أمد الأزمة في البلاد، وزيادة معاناة الشعب اليمني.