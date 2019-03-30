وقال البابا فرنسيس: "من الضروري أن نجابه التعصب والأصولية بتضامن جميع المؤمنين، جاعلين من قيمنا المشتركة مرجعا ثمينا لتصرفاتنا".

وأضاف: "إن حرية الضمير والحرية الدينية -التي لا تقتصر على حرية العبادة فحسب، بل يجب أن تسمح لكل فرد بالعيش بحسب قناعاته الدينية– ترتبطان ارتباطا وثيقا بالكرامة البشرية".

وتعد هذه الزيارة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من 3 عقود، استكمالا لدعوة التسامح والحوار بين الأديان التي دشنها لقاء الأخوة الإنسانية في الإمارات في شهر فبراير الماضي.

واستقبل ملك المغرب، محمد السادس، البابا فرنسيس في مطار الرباط، ثم توجها في موكب خاص نحو القصر الملكي، حيث جرت مراسم الاستقبال الرسمي لبابا الكنيسة الكاثوليكية.

وسيشارك، الأحد، نحو نصف الكاثوليك في البلاد، البالغ عددهم قرابة 23 ألف شخص، في قداس في استاد.