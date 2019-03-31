وقالت مصادر ميدانية إن معارك عنيفة تجددت الساعات الماضية بين القوات الحكومية والحوثيين في عدد من المواقع بجبهة مريس، واستخدم فيها الطرفان مختلف الأسلحة، بما في ذلك المدفعية الثقيلة. واستعادت القوات الحكومية مواقع خسرتها اليومين الماضيين باتجاه قرية الرفقة غرب مريس.

وأفادت المصادر بسقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين ووصل عدد منهم إلى مستشفيات مدينة إب، بعد إعطاب القوات الحكومية عددا من المركبات التابعة للحوثيين والآليات العسكرية.

ودفع الطرفان بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى مناطق القتال في الضالع وإب.

وذكرت المصادر أن المعارك أدت إلى نزوح قرابة 700 أسرة من قرى ذودان والفجرة بمخلاف العود بمديرية النادرة شرقي إب، بالإضافة إلى نزوح آخرين من قرى عزاب وبيت الشوكي والقدم بعزلة الأعشور.

من جهة أخرى، أفادت مصادر عسكرية يمنية بمقتل 8 من مليشيا الحوثي الموالية لإيراني، وإصابة آخرين، في مواجهات مع الجيش الوطني اليمني بجنوب شرق محافظة تعز.

وقالت المصادر إن قوات اللواء 35 صدت هجوما للمتمردين، استخدمت فيه أسلحة ومعدات ثقيلة في جبهة الأقروض بمديرية المسراخ، وشنت هجوما عكسيا انتهى بالسيطرة على مواقع الهوبين والشقاق، ومدرسة الخلل التي تسللت اليها عناصر مليشيا الحوثي في وقت سابق.

وكان المتمردون قد دفعوا خلال الأيام الماضية بتعزيزات إلى الاقروض التي يمر عبر جبالها الوعرة الطريق الوحيد الذي يربط مدينة تعز ومناطق سيطرة المتمردين.

وفي جبهة أخرى، أعلنت قوات الجيش اليمني الوطني عن أسر 45 متمردا حوثيا في معارك بمديرية عبس بمحافظة حجة منذ ثلاثة ايّام.

وأعلنت المنطقة العسكرية الخامسة إن الجيش الوطني أسر خلال اليومين الماضيين العشرات من عناصر مليشيات الحوثي بينهم خمسة جرحى، خلال العملية العسكرية التي أطلقتها قوات الجيش في مديرية عبس.

وتمكن الجيش اليمني من السيطرة على عدد من القرى والمواقع في بلدة بني حسن التابعة لمديرية عبس، حيث دارت معارك شرسة سقط خلالها عدد من المتمردين بين قتيل وجريح، بينهم قيادي ميداني يدعى مهدي عبدالله المؤيد، ومرافقيه.

وتشهد مديرية عبس معارك شرسة بين قوات المنطقة العسكرية الخامسة، ومليشيا الحوثي الانقلابية، لليوم الثالث على التوالي، وسط تقدم كبير لقوات الجيش الوطني.