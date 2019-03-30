وذكرت المصادر أن الشاب محمد جهاد جودت سعد (20 عاما) من سكان حي الشجاعية، أصيب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مظاهرة سلمية شرق مدينة غزة.

وأوضحت المصادر أن سعد أصيب برصاصة في الرأس، نقل على إثرها إلى مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، وأعلن عن وفاته هناك، السبت.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن 10 فلسطينيين أصيبوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، شرقي بلدة جباليا شمال قطاع غزة وشرقي مخيم البريج وسط القطاع.

ويُحيي الفلسطينيّون، السبت، الذكرى السنوية الأولى لانطلاق "مسيرات العودة" على طول حدود قطاع غزة مع إسرائيل، من خلال مظاهرات يخشى أن تدفع نحو تفاقم الوضع نتيجة التوتر الشديد الذي ساد خلال الأيام القليلة الماضية.

وقتل أكثر من 200 فلسطيني على مدار عام من هذه المسيرات، وأصيب الآلاف بنيران إسرائيلية خلال الاحتجاجات، التي كثيرا ما تتخللها مواجهات بالحجارة والقنابل الحارقة.

ودفع الجيش الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية على الحدود مع قطاع غزة وشن غارات جوية بعد إطلاق صاروخ فلسطيني أصاب سبعة إسرائيليين في قرية شمالي تل أبيب، الاثنين الماضي.