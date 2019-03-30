وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أن ارتفاع مناسيب المياه في نهر دجلة وروافده نتيجة للأمطار المستمرة، قد يتسبب في فتح "الكسرات الفيضانية"، مما يهدد بغرق 7 محافظات عراقية.

وأشارت الأمانة العامة إلى أن المحافظات، التي شملها التوجيه هي كل من محافظات صلاح الدين وكركوك وبغداد وديالى وواسط وميسان وذي قار.

وطالب بيان مجلس الوزراء المواطنين بالابتعاد عن ضفاف النهر حتى لا يصيبهم أذى نتيجة ارتفاع مناسيب النهر.

وفي وقت سابق، حذرت خلية الأزمات التابعة لمجلس الوزراء العراقي من تأثر محافظات ديالى وواسط وكركوك وبغداد ومناطق جنوب العراق من أمطار غزيرة قد تنتج عنها سيول شديدة، مما قد يستدعي إعلان حالة الطوارئ القصوى.

وأعلن محافظ واسط حالة الطوارئ في المحافظة وإخلاء بعض القرى القريبة من الحدود مع إيران نتيجة السيول، كما عطلت محافظة بابل الدوام.

وشهدت العراق، نهاية الأسبوع الماضي، كارثة غرق عبارة في الموصل أودت بحياة نحو 100 شخص بينهم نساء وأطفال.

وكان الضحايا في طريقهم، الخميس، إلى مدينة سياحية واقعة في غابات الموصل، للمشاركة في احتفالات عيد النوروز.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، الحداد الوطني لثلاثة أيام، كما أمر بفتح تحقيق فوري في الحادث.