وأضاف أبو الغيط أن الاعتراف الأميركي المرفوض عربيا ودوليا بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل "زاد من تلك التحديات".

واستطرد قائلا إن دعم الدول العربية للشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية "غير محدود، سواء على المستوى المادي أو الدبلوماسي، بالرغم مما تمر به القضية الفلسطينية".

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أن العرب حققوا نجاحات في دعم صمود الشعب الفلسطيني، مشددا على أن خيار السلام المتمثل في مبادرة السلام العربية "سيبقى هو الخيار المطروح عربيا".

وجدد أبو الغيط تحذيره لإيران من استمرار تدخلها في شؤون الدول العربية ودعمها لميليشيات الحوثي في اليمن، بما يسهم في استمرار تدهور الأوضاع وزعزعة الاستقرار فيها.

وفي الملف السوري، قال الأمين العام للجماعة العربية، إن الظروف "لم تنضج حتى الآن" لعودة سوريا للجامعة العربية، مشيرا إلى وجود تباين بشأن هذا الأمر في مواقف الدول العربية.

ودعا أبو الغيط لدعم جهود الأمم المتحدة ومبعوثها إلي ليبيا، غسان سلامة، لحل الأزمة الليبية، متهما عدة أطراف، لم يسمها، بالحيلولة دون التوصل لاتفاق سياسي ينهي الأزمة في ليبيا.

كما شدد على أهمية الدور، الذي تلعبه الدول العربية في مواجهة الإرهاب، مؤكدا على ضرورة تضافر كافة الجهود الدولية لمواجهته.

وفيما يتعلق بملف "إصلاح الجامعة العربية"، قال أبو الغيط إن اللجان المعنية بهذا الأمر تواصل أعمالها، لكن القرار "ليس في يد الأمانة العامة للجامعة، ولكن بيد الدول الأعضاء".

أما عن تطورات الوضع في الجزائر، فقال أبو الغيط: "لا أريد التعليق على أوضاع أي من الدول العربية، لكن أنا على ثقة بأن الشعب والجيش الجزائري ومؤسسات الدولة ستنجح في تجاوز المرحلة، وهو ما ينطبق على السودان أيضا".