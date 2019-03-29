وذكرت المصادر أن مقاتلات التحالف استهدفت تجمعا للمتمردين الحوثيين في منطقة مُريس بالضالع.

وتتزامن الغارات مع استمرار المعارك بين الجيش الوطني اليمني والحزام الأمني والمقاومة من جهة، والحوثيين من جهة أخرى في المنطقة منذ عدة أيام.

وتشهد منطقة شمال الضالع مواجهات مستمرة خلال الأيام الأخيرة، بعد أن أطلق الجيش الوطني والحزام الأمني عملية عسكرية لتحرير ما تبقى من منطقة مريس.