ووفقا لما أدلى به رئيس هيئة الأرصاد الجوية أحمد عبدالعال، لصحيفة "الشروق" القاهرية، سيكون من المتوقع أيضا أن تنشط الرياح على جميع الأنحاء وتكون مثيرة للرمال والأتربة خاصة على الطرق الصحراوية والمدن الجديدة وتصل إلى حد العاصفة أحيانا يومي السبت والأحد المقبلين، على مناطق من جنوب البلاد وسيناء ومدن القناة .

ويؤدى ذلك إلى انخفاض الرؤية الأفقية، ويزيد من الاحساس ببرودة الطقس، ويؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية في البحر المتوسط.

وأشار عبدالعال، إلى حدوث انخفاض كبير في درجات الحرارة بمعدل 7 درجات يوم السبت، لافتا إلى أن هذا الانخفاض يصاحبه نشاط كبير للرياح يصل إلى حد العاصفة على الأماكن المفتوحة والصحراوية، مع سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية والوجه البحري، وتصل متوسطة إلى القاهرة وخفيفة على شمال الصعيد.

ونوه إلى بدء عودة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية في مصر منتصف الأسبوع المقبل، إذ ستستمر حالة عدم الاستقرار من اليوم الجمعة وحتى الاثنين المقبل، وفق "الشروق".