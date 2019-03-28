وقال المدير الإقليمي للمنظمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خيرت كابالاري، إن نحو ثلاثة آلاف طفل مصاب نُقلوا بجروح إلى المستشفى، وتؤدي الكثير من تلك الجروح إلى إعاقات جسدية تلازمهم مدى الحياة".

وأعرب كابالاري عن "غضب يونيسف إزاء قتل وجرح أعداد كبيرة جدا من الأطفال من جراء النزاع".

ويشهد قطاع غزة منذ 30 مارس 2018 حالة من التوتر الشديد تخللتها مواجهات بين الفلسطينيين وقوات إسرائيلية قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة المحاصر واسرائيل.

وقتل 258 فلسطينيا وأصيب أكثر من6557 في هذه المواجهات. كما قتل جنديان إسرائيليان وأصيب سبعة إسرائيليين بجروح.

وأورد كابالاري "في وقت تتوالى الدعوات لمزيد من التظاهرات في الأيام المقبلة، نذكّر جميع الأطراف بمسؤوليتها في إعطاء الأولوية دائماً لحماية حياة الأطفال وصحتهم ورفاههم. هذا أمر أساسي".

ويستعد الفلسطينيون في قطاع غزة، يوم السبت، لتنظيم "مسيرة مليونية" في الذكرى السنوية الأولى لإطلاق "مسيرات العودة" على طول حدود القطاع مع إسرائيل احتجاجا على الحصار الإسرائيلي، ومطالبة بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين الذين هجروا منذ إنشاء إسرائيل في 1948.

ووقعت مواجهة عسكرية جديدة بين إسرائيل وحركة حماس في مطلع الأسبوع، وتم إطلاق صواريخ صوب إسرائيل، فيما قامت الأخيرة بقصف عدد من المواقع في القطاع.