وأضاف المصدر في تصريح نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا": "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لعدوان جوي إسرائيلي استهدف بعض المواقع في المنطقة الصناعية في الشيخ نجار شمال شرقي حلب، وأسقطت عددا من الصواريخ المعادية".

وأشار المصدر إلى أن "الأضرار اقتصرت على الماديات". وأفادت الوكالة، في وقت سابق، بسماع دوي انفجارات في محيط مطار حلب الدولي والمدينة الصناعية.

وتحدثت الوكالة السورية عن "عدوان جوي" على منطقة الشيخ نجار في ريف حلب الشمالي الشرقي. وقالت إن الدفاعات الجوية السورية "تتصدى لعدوان جوي إسرائيلي وتسقط عددا من الأهداف".

وذكر التلفزيون السوري الحكومي، أن الانفجارات أدت إلى انقطاع الكهرباء عن مدينة حلب. وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الانفجارات وقعت في مستودعات للذخيرة تابعة للجيش السوري وحلفائه.

ويقول خبراء عسكريون إن حلب واحدة من المناطق الرئيسية التي بها وجود عسكري قوي للحرس الإيراني، الذي يدعم فصائل محلية تقاتل منذ سنوات مع الجيش السوري ضد المعارضة المسلحة.

وهاجمت إسرائيل مرارا أهدافا لإيران في سوريا، وأهدافا تخص فصائل متحالفة معها، بما فيها ميليشيات حزب الله اللبناني.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، قد قال إن إسرائيل نفذت "مئات" الهجمات خلال الأعوام القليلة الماضية لتحجيم إيران وحزب الله.

ومع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية في أبريل المقبل، زادت الحكومة من هجماتها في سوريا، كما اتخذت موقفا أكثر تشددا تجاه حزب الله على الحدود مع لبنان.