وأكد الملك، خلال اجتماعه، الثلاثاء، مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق الركن محمود عبدالحليم فريحات، بحضور مدراء الأجهزة الأمنية وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، أن القدس كانت سبب إلغاء زيارته إلى رومانيا التي اعترفت بها مؤخرا عاصمة لإسرائيل.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (بترا) عن الملك عبدالله الثاني قوله: "القدس ومستقبل فلسطين خط أحمر بالنسبة للأردن".

واستغرب الملك أن موقف الأردن "الواضح أصلا بات وللأسف يتطلب التوضيح بسبب المشككين"، مشددا على أن هذا "موقف المملكة الأردنية الهاشمية وكل الأردنيين".

وأشار إلى أن حديثه عن الدولة الهاشمية خلال الزيارة إلى مدينة الزرقاء مؤخرا، كان موجها لمن لديهم شكوك، وقال: "أنا كهاشمي كيف أتراجع عن القدس؟! مستحيل. خط أحمر. كلا للقدس، كلا للوطن البديل، كلا للتوطين".

واستنكر ما يتم تناقله بخصوص صفقة القرن أو الوطن البديل. وقال: "كيف؟ ما إلنا صوت؟ نحن الجيش العربي المصطفوي ولنا تاريخنا بالقدس وبفلسطين. ونحن لنا صوت ولنا موقف".