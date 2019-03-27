وقالت مصادر في القوات المشتركة إن قذيفة سقطت مساء الثلاثاء قرب صوامع الغلال المليئة بكميات من القمح، التابع لبرنامج الغذاء العالمي.

وكان المتمردون استهدفوا، في وقت سابق، مطاحن البحر الأحمر بالمدفعية، مما تسبب باحتراق إحدى الصوامع، وإتلاف كميات من القمح.

هذا ورصدت خروق أخرى في الحديدة خلال الساعات الماضية، منها إطلاق الحوثيين النار من مواقعهم في معسكر الدفاع الساحلي ومحيط فندقي الواحة والإتحاد صوب المقاومة المشتركة في شارع الخمسين بمدينة الحديدة.

وامتدت الخروق إلى كل من الجاح والتحيتا حيس في ريف الحديدة.

وصعّد المتمردون خرق وقف إطلاق النار خلال اليومين الماضين بعد خطاب لزعيمهم أعلن فيه التنصل من اتفاق ستوكهولم وقدم تفسيرات للاتفاق تؤكد عدم تخليهم عن السيطرة على مدينة وميناء الحديدة.