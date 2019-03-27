وقال بيان لوزارة الخارجية السودانية إن المحكمة الأميركية العليا ألغت بأغلبية 8 مقابل 1 حكما سابقا من محكمة أدنى بدفع 314.7 مليون دولار من أرصدة السودان المجمدة بالولايات المتحدة لأسر القتلى والبحارة الذين أصيبوا في تفجير المدمرة كول.

وأضاف البيان أن وزير الخارجية الدرديري محمد أحمد كان قد حضر جلسة المحكمة الأميركية العليا في 7 نوفمبر 2018 لإثبات أن البلاغ لم يسلم لوزير الخارجية حسب ما يقتضي القانون الدولي. كما قدمت المستشارة القانونية لوزارة الخارجية الأميركية شهادة لصالح السودان.

وأشارت الخارجية السودانية في بيانها أن هذا الحكم يعد خطوة مهمة في اتجاه دحض المزاعم القائمة حول صلة السودان بالعمليات الإرهابية، مؤكدة مواصلة جهودها بالتعاون مع جميع الجهات الوطنية والخارجية المعنية لإزالة كل ما لحق باسم السودان من تشويه ومزاعم واتهامات بالباطلة.