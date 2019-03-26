وقال نتانياهو في رسالة عبر الفيديو من إسرائيلK خلال المؤتمر السنوي للجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (أيباك)، جماعة الضغط المؤيدة لإسرائيل: "يمكنني أن أقول لكم إننا على استعداد لفعل ما هو أكثر بكثير، وسنقوم بكل ما في وسعنا للدفاع عن شعبنا والدفاع عن دولتنا".

وشن الجيش الإسرائيلي غارات على أهداف عسكرية تابعة لحركة "حماس" في عدة مناطق من قطاع غزة.

وشمل القصف تدمير مكتب رئيس حكومة حماس في غزة إسماعيل هنية بالكامل، كما استهدفت غارة إسرائيلية بعدة صواريخ مبنى لجهاز الأمن الداخلي التابع لحماس غربي مدينة غزة.

وقال مصدر سياسي إسرائيلي، الثلاثاء، إنه لا وجود لاتفاق هدنة مع حركة حماس في قطاع غزة، مضيفا أن إسرائيل "هي التي أطلقت الرصاصة الأخيرة".

ويأتي نفي المصدر الإسرائيلي لوجود اتفاق وقف إطلاق نار فيما أعلنت حماس، الاثنين، التوصل إلى هدنة مع إسرائيل برعاية مصرية.