ومن بين الأسماء المدرجة وجدي غنيم ومعتز مطر ومحمد ناصر وصابر مشهور وياسر العمدة وحمزة زوبع ومجدي شلش وعصام تليمة ويحيى موسى.

وتضمنت أوراق القضية "اتفاق قيادات تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية الهاربين داخل البلاد وخارجها على وضع مخطط عام لإعادة تنظيم صفوف عناصر المجموعات المسلحة، وتصعيد العمل المسلح داخل البلاد، وانتقاء عناصر قتالية جديدة تحت مسمى طلائع حسم، يتسمون بالقدرة البدنية والنفسية العالية، وتلقينهم دورات تدريبية متقدمة داخل وخارج البلاد لرفع مستواهم البدني والقتالي والعقائدي".

و"وضع المتهمون برنامجا تدريبيا للعناصر القتالية، واتخذوا برامج التواصل الإلكترونية الآمنة والمشفرة، واستخدموا شفرات تأمين خاصة بهم خلال مراسلاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر برنامج تليغرام".

كما "وفر المتهمون أماكن إيواء للمسلحين، وغيروا هوياتهم تلافيا للرصد الأمني، وعملوا على تدريبهم في مجال الاستجواب حال ضبطهم، وذلك بالاعتراف، على خلاف الحقيقة، بالاشتراك في تنفيذ أي من الحوادث الإرهابية التي لم يتم التوصل إلى تحديد مرتكبيها".

وتشن مصر حملة على تنظيم الإخوان، الذي صنفته القاهرة إرهابيا في أواخر عام 2013، بعد أشهر من عزل الرئيس المنتمي للتنظيم محمد مرسي.