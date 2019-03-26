وأوضح عضو "مجلس منبج العسكري" شرفان درويش، لوكالة "أسوشيتد برس" ان الهجوم وقع صباح الثلاثاء على نقطة تفتيش عند أحد مداخل المدينة.

كما ذكر أنه لم يتضح بعد من يقف وراء الهجوم، وأن الضحايا "كانوا يقومون بمهمتهم في حماية منبج".

بالمقابل، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض إن خلايا نائمة تابعة لداعش شنت الهجوم.

لم تعلن أي جهة مسؤوليها عن الهجوم، إلا أنه في يناير أعلن داعش مسؤوليته عن هجوم انتحاري في منبج راح ضحيته 19 شخصا، بينهم جنديان ومدنيان أميركيان.

وتسيطر وحدات حماية الشعب الكردية على مدينة بدعم من قوات أميركية وذلك بعد طرد تنظيم داعش منها قبل نحو أربع سنوات.