وتأتي العملية ضمن خطة قوات النخبة الشبوانية في استكمال تأمين مديريات المحافظة، التي ظلت طوال الفترة الماضية تعاني الانفلات الأمني وانتشار الجماعات المتطرفة.

وقال قائد قوات النخبة الشبوانية المقدم محمد البوحر لـ"سكاي نيوز عربية"، إن العملية تأتي ضمن استراتيجية تحالف دعم الشرعية في اليمن، في مكافحة الإرهاب بالتوازي مع عملية استعادة الشرعية اليمنية.

وطالب البوحر من أهالي مديريتي مرخة ونصاب، إبلاغ القوات الأمنية عن العناصر الإرهابية في المنطقة، مشددا على أن تنظيم القاعدة فقد في محافظة شبوة معظم مواقعه السابقة، وأن العناصر الإرهابية المتواجدة حاليا جاءت بعد العمليات الأمنية في محافظة أبين في يناير الماضي.

وكان التحالف قد أطلق منذ أبريل 2016 أول عملية عسكرية تستهدف التنظيمات الإرهابية في حضرموت، كما أنه يواصل إسناد قوات مكافحة الإرهاب ضمن عمليات عسكرية أدت لتفكيك تلك الجماعات في كافة المحافظات المحررة، التي كانت تعاني من تواجد عناصر تنظيم القاعدة.