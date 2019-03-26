وتأتي العملية، التي تجري بإسناد من قوات التحالف العربي، ضمن خطة قوات النخبة الشبوانية في استكمال تأمين مديريات المحافظة التي ظلت طوال الفترة الماضية تعاني الانفلات الأمني وانتشار الجماعات المتطرفة.

وفي وقت سابق من مارس الجاري، أعلنت قوات النخبة الشبوانية تخرج دفعة جديدة من قواتها تضم أكثر من 1700 جندي بعد تلقيهم تدريبات عسكرية استمرت بضعة أشهر.

وحاول تنظيم القاعدة أن يستغل الفوضى التي يشهدها اليمن منذ سنوات بسبب انقلاب ميليشيات الحوثي حتى يعزز وجوده في البلاد.

وعلى صعيد آخر، قُتل 85 من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في عمليات للجيش الوطني اليمني بمناطق متفرقة من اليمن.

وأفاد موقع (سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية بأن قوات الجيش اليمني شنت هجمات على تجمعات للميليشيا الانقلابية التابعة لإيران على بيت اليزيدي والحريوه، والقدم، ومعرش، والاثلة.

وتمكنت القوات اليمنية من الوصول إلى نقطة بيت العزاني خلف نقيل “حدة”، والسيطرة عليها، وقطع خطوط ‘مدادها من نقيل حدة إلى بيت الشوكي وجبل الشامي.

وأسفرت تلك المعارك عن مقتل 30 من عناصر الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران بينهم القيادي الميداني المدعو علي مسعد الأسمر، وإصابة 20 آخرين، علاوة على تدمير عدد من الآليات التابعة لها.