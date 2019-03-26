وجاء الإعلان عن الهدنة بعد ساعات من القصف الإسرائيلي على القطاع عبر تنفيذ غارات جوية باستخدام مروحيات وطائرات مسيرة.

وشمل القصف تدمير مكتب رئيس حكومة حماس في غزة إسماعيل هنية بالكامل.

وذكر بيان الجيش الإسرائيلي أنه تم استهداف مكاتب الأمن الداخلي التابعة لحركة حماس في حي الرمال واستهدف القصف كذلك عدة مواقع لحماس في غزة، بينها ما قال إنه مقر سري لحماس.

كما قصفت الطائرات الإسرائيلية أراضٍ زراعية وسط وجنوب قطاع غزة، في مدن دير البلح وخان يونس ورفح.

وأفادت مصادر سكاي نيوز عربية في قطاع غزة عن ارتفاع عدد الإصابات جراء الغارات الإسرائيلية إلى ستة.

وأضاف مراسلنا أنه تم إطلاق ثلاثين صاروخاً من قطاع غزة باتجاه المستوطنات المحيطة بالقطاع قبل بدء سريان الهدنة.

وأعلنت الغرفة المشتركة للفصائل المسلحة بغزة أن الصواريخ استهدفت مواقع إسرائيلية في سديروت ونتيفوت رداً على استهداف المقرات والمنشآت المدنية في غزة.