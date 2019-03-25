وبعدما وقع ترامب في البيت الأبيض قرار اعتراف واشنطن بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل، قال نتانياهو موجها حديثه إلى الرئيس الأميركي، وحاملا قلمه الذي وقع فيه القرار: "سيدي الرئيس.. جلبت لك صندوقا من أجود أنواع النبيذ في الجولان".

وأضاف وسط ضحكات الحاضرين: "أعرف أنك لا تحب النبيذ كثيرا"، وتابع ممازحا: "لكن هل يمكن أن أعطيها لموظفيك؟.. دون أن يتم فتح تحقيق في ذلك".

وصافح نتانياهو الرئيس الأميركي وخرجا من القاعة التي غصت بالصحفيين.

وتضم مرتفعات الجولان، التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967، أراض خصبة، استغلتها الدولة العبرية في زراعة العنب الذي يستخدم في صناعة النبيذ، وتضم هذه المرتفعات أيضا واحدا من أكبر مصانع النبيذ في إسرائيل.

وتقول تقارير إن زراعة العنب، تمثل أبرز الاستثمارات الموجودة في هذه المنطقة. ويعرف عن النبيذ الجولاني جودته العالية وارتفاع سعره، ويمثل 38 في المئة من إجمالي صادرات النبيذ في إسرائيل.