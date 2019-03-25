وقالت قناة النهار الجزائرية، إنه تم تعيين لطفي شريط، المدير العام الأسبق للأخبار، مديرا جديدا للتلفزيون الجزائري.

وكان صحفيو التلفزيون قد نظموا وقفة احتجاجية، الاثنين، تنديدا بما وصفوه بـ"التضييق على الإعلام" في تغطية ونقل الأحداث الأخيرة منذ بدء الحراك الشعبي المطالب بتغيير النظام الحاكم في الجزائر.

وشهدت الجزائر خلال الأسابيع الماضية احتجاجات عارمة في مختلف أنحاء البلاد، طالبت بسحب بوتفليقة (82 عاما) لترشحه لولاية رئاسية خامسة، وهو ما استجاب له الرئيس.

إلا أن المظاهرات لا تزال مستمرة في البلاد، مطالبة برحيل النخبة الحاكمة، ورفضا لما اعتبرته "تمديدا لولاية بوتفليقة الرابعة".