وتضم القضية 11 متهما محبوسا و5 هاربين، حيث وجهت النيابة لهم تهم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور.

وذكرت التحقيقات أن متهمين اثنين بالقضية التحقا بجماعة إرهابية يقع مقرها خارج البلاد هي "جبهة النصرة" التابعة لتنظيم القاعدة في سوريا، التي تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وسيلة لتحقيق أغراضها، وشاركا في أعمال عدائية غير موجهة إلى مصر.

وشهدت مصر خلال السنوات الأخيرة هجمات نفذتها حركات متطرفة، استهدفت بصورة أساسية قوات الجيش والشرطة، أسفرت عن مقتل عدد من عناصر الأمن.

ومنذ فبراير 2018، أطلق الجيش المصري حملة واسعة أُطلق عليها "سيناء 2018" للقضاء على تنظيم داعش في شمال سيناء.

وأسفرت هذه العملية حتى الآن عن مقتل مئات الإرهابيين، بحسب الأرقام التي أعلنها الجيش المصري.