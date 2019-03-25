وقال مراسلنا إن المذكرة وقعها من جانب تحالف دعم الشرعية في اليمن، قائد التحالف الفريق الركن فهد بن تركي آل سعود، ومن جانب الأمم المتحدة، الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، فرجينيا جامبا.

وذكر قائد التحالف أن هذه المذكرة "ناتجة عن تكاتف كافة أعضاء التحالف مع الأمن المتحدة"، مضيفا أنها "عمل نبيل" سيتم تنفيذه على الأراضي اليمينة.

وتواصل مليشيات الحوثي الموالية لإيران انتهاك حقوق المدنيين، وخاصة الأطفال، عبر استدراج عدد كبير منهم إلى القتال في صفوف مسلحيها.

وسبق للمتحدث باسم التحالف العربي، تركي المالكي، أن قال لـ"سكاي نيوز عربية"، إن ميليشيات الحوثي تستغل الظروف المعيشية الصعبة للأطفال من أجل تجنيدهم وزجهم في المعارك، مما يؤدي إلى مقتل العديد منهم.