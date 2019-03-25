وحذرت خلية الأزمات التابعة لمجلس الوزراء العراقي من تأثر محافظات ديالى وواسط وكركوك وبغداد ومناطق جنوب العراق من أمطار غزيرة قد تنتج عنها سيول شديدة، مما قد يستدعي إعلان حالة الطوارئ القصوى.

وكان محافظ واسط أعلن حالة الطوارئ في المحافظة وإخلاء بعض القرى القريبة من الحدود مع إيران نتيجة السيول، كما عطلت محافظة بابل الدوام.

وشهدت العراق، نهاية الأسبوع الماضي، كارثة غرق عبارة في الموصل أودت بحياة نحو 100 شخص بينهم نساء وأطفال.

وكان الضحايا في طريقهم، يوم الخميس، إلى مدينة سياحية واقعة في غابات الموصل، للمشاركة في احتفالات عيد النوروز.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي الحداد الوطني لثلاثة أيام، كما أمر بفتح تحقيق فوري في الحادث.