وأضاف متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن صاروخا سقط على منزلين في منطقة "هشارون"، شمال شرق تل أبيب قرب الحدود مع الضفة الغربية، حيث دوت صفارات الإنذار.

وذكر الإسعاف الإسرائيلي أن أضرارا جسيمة وقعت في أحد المنازل، مشيرا إلى إخلاء جميع سكانه، بمن فيهم من أصيبوا بجروح، موضحا أن إصابة اثنين متوسطة والبقية طفيفة.

ويأتي هذا التطور بعد ساعات من قصف دبابات الجيش الإسرائيلي موقعين في قطاع غزة على إثر إلقاء عبوات ناسفة وإطلاق بالونات حارقة من القطاع باتجاه إسرائيلية، ليلة الأحد.

وهاجم الجيش الإسرائيلي قبل 10 أيام حوالي 100 هدف فلسطيني في قطاع غزة، ردا على صاروخين أطلقا على تل أبيب من القطاع، في عملية هي الأوسع منذ الحرب على غزة في 2014.

وقتل ما لا يقل عن 258 فلسطينيا برصاص إسرائيلي في قطاع غزة منذ أن بدأت الاحتجاجات الأسبوعية على الحدود قبل نحو عام.

ودعت فصائل فلسطينية في قطاع غزة إلى مسيرات واسعة في 30 مارس الجاري، إحياء للذكرى السنوية الأولى لبدء احتجاجات "مسيرات العودة".