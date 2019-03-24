وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأحد، أن خروق مليشيات الحوثي لوقف إطلاق النار في الحديدة، أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 4 آخرين.

وأوضح التحالف، أن الأعمال العدائية الحوثية، تتم بمختلف الأسلحة الخفيفة والهاون وصواريخ "الكاتيوشا".

ويأتي خرق الميلشيات الحوثية ضمن العديد من الأعمال العدائية التي باشرت بارتكابها منذ الساعات الأولى لدخول الهدنة حيز التنفيذ في ديسمبر الماضي.

ووقعت الحكومة الشرعية في اليمن ووفد مليشيات الحوثي، في ديسمبر 2018، اتفاقا لوقف إطلاق النار في الحديدة، وذلك خلال مشاورات السلام التي عقدت في السويد.