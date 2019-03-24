وشهدت مناطق شمبات في الخرطوم بحري، وأمبدة في أم درمان، والكلاكلة والحاج يوسف، تظاهرات تحت شعار "مواكب العمال"، طالب المتظاهرون خلالها بالحرية والعدالة والسلام.

وندد المشاركون في التظاهرات، بسياسات الحكومة، مطالبين بالإصلاح السياسي.

وكان الرئيس السوداني عمر البشير، قد فرض حالة الطوارئ في البلاد يوم 22 فبراير الماضي، وحل الحكومة بشقيها الاتحادي والولائي، وأقال حكام الولايات وعين بدلا منهم مسؤولين من الجيش والأجهزة الأمنية.

ويشهد السودان منذ 3 أشهر احتجاجات مناهضة للحكومة في الخرطوم وأم درمان والقضارف (شرق) والأبيض (غرب).

وكانت الاحتجاجات قد اندلعت في بادئ الأمر بسبب زيادات في الأسعار ونقص في السيولة، لكن سرعان ما تطورت إلى احتجاجات ضد حكم البشير.