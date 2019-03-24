ونقلت صحيفة "النهار" الجزائرية، عن مصادر أمنية قولها إن الإرهابيين ظلوا لسنوات طويلة ينشطون ضمن مناطق النزاع في سوريا، تحت لواء تنظيم داعش المتطرف.

وأضافت أن عملية ترحيل الإرهابيين جرت نهاية الأسبوع الماضي، على متن طائرة عسكرية تابعة للجيش الأميركي.

وكان في انتظار الطائرة ومن على متنها عناصر من جهاز المخابرات الجزائري بمطار هواري أبو مدين.

وأشارت الصحيفة الجزائرية، إلى أنه تم تسليم الإرهابيين من قبل ضباط أميركيين، لعناصر من الأمن الداخلي الجزائري، حيث يجري التحقيق معهم.

وتأتي العملية "في إطار التعاون بين الجزائر وشركائها في مجال مكافحة الإرهاب"، وفقا للمصادر الأمنية.