وقال موقع "الوطن" المصري إن القمة ستشهد مشاركة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورئيس وزراء العراق عادل عبد المهدي.

وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، أن القمة الثلاثية "عبارة عن تعاون عربي مشترك لصالح الشعوب في إطار المنفعة والاحترام المتبادلين".

ونقل "الوطن" عن هشام البقلي، خبير الشأن العربي، قوله إن عقد القمة جاء في هذا التوقيت بعد نجاح العراق في الانضمام مرة أخرى للصف العربي وتحقيقها انتصارات على تنظيم داعش الإرهابي.

وأضاف " أن هناك عددا من الملفات من المرجح أن تتناولها القمة، من بينها قضية الجولان وبحث آخر التطورات بها".

من جهته، أكد الباحث المصري سيد مجاهد لـ"الوطن" أن القمة الثلاثية ستتناول الموضوعات الإقليمية في سوريا والعراق، بالإضافة إلى سبل مواجهة الإرهاب العابر للحدود وتبادل المعلومات في هذا المجال.

وأشار إلى أن عددا من المواضيع يتوقع أن يتم التطرق إليها أيضا، منها بحث تعميق العلاقات التنموية والتجارية والاقتصادية بين الدول الثلاثة.