وقال التحالف العربي في بيان، إنه جرى استهداف كهفين تستخدمها الميليشيا الحوثية لتخزين الطائرات بدون طيار لاستخدامها بالعمليات الإرهابية.

وأضاف أن "الاستهداف يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية واتخذنا إجراءات وقائية لحماية المدنيين".

وطلب التحالف من المدنيين عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة.

وصعد التحالف العربي من عملياته النوعية في الآونة الأخيرة ضد قدرات ميليشيات الحوثي فيما يتعلق بالطائرات المسيرة وشبكات الاتصالات الخاصة بها.

وجاءت عمليات استهداف قدرات الدرون الحوثية بعد عدد من الخروقات الخطيرة للهدنة من جانب الحوثيين، كان أبرزها، الهجوم باستخدام الدرون على منصة عرض عسكري في قاعدة العند في محافظة لحج في العاشر من شهر يناير الماضي، وذلك في تحول خطير في الأزمة اليمنية، استهدف نسف العملية السلمية التي ترعاها الأمم المتحدة والانقلاب على اتفاق السويد.