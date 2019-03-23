وأظهرت مقاطع فيديو جرى تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، تصاعد أعمدة الدخان على نطاق واسع فوق متحف السودان الوطني في العاصمة، فيما لم تتضح أسباب الحريق بعد، كما لم تصدر السلطات السودانية بيانا رسميا بشأنه.

وتحول القصر إلى متحف ومبنى إداري، علما أن القصر الحالي ملاصق له.

وفي أحد مقاطع الفيديو التي توثق الحريق، صاح السائق الذي يصور الحريق من سيارته بشعار "تسقط بس" الذي يرفعه المحتجون ضد الرئيس عمر البشير.

ويعيش السودان منذ عدة أشهر على وقع احتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

وعقب اندلاع الاحتجاجات، أعلن البشير في فبراير الماضي حل الحكومة وفرض حالة الطوارئ، لكن الإجراءات لم تؤد إلى كبح الاحتجاجات.