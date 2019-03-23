وأوضح بومبيو في مقابلة خاصة مع سكاي نيوز عربية في بيروت أن "إيران تطلق الصواريخ وتستخدم الحوثيين في اليمن بالوكالة".

"فهي تستهدف السعودية بالصواريخ وتجعل حياة شعبها في خطر، حالهم في ذلك حال الأشخاص الذين يعيشون في السعودية، مثل اللبنانيين والأميركيين والأوروبيين الذين يعملون في السعودية، فهم في خطر من خامنئي وقاسم سليماني".

وأكد بومبيو أنه "لا يمكن أن نقبل بهذا، وسنستخدم كل الأدوات التي بحوزتنا لتحقيق ما يتطلع له الشعب اليمني".

وشدد وزير الخارجية الأميركي على أن بلاده ستلاحق إيران وستحارب نشاطتها الخبيثة "في كل أنحاء العالم سواء أكان ذلك في أميركا اللاتينية أو الشرق الأوسط، وسنجدها حيثما كانت وسنجبرها على التراجع".

وعبر عن رغبة واشنطن في أن "يعيش الشعب الإيراني حياة جديدة بدلا من استقبال أبنائه عائدين إلى بلادهم في توابيت".

وأضاف:"نطمح في أن يحظى هذا الشعب بالديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان، وهو طموحنا لكل شعوب العالم".

وقال بومبيو إن بلاده تسعى إلى الخير للشعب الإيراني "الذي خانته قيادته، ودمرت دولة كانت يوما ما مصدر فخر، وحطمت اقتصادها".

ولفت إلى أن هذا الوضع السيئ "لم يكن كذلك بسبب ما فعله العالم، بل لسوء الإدارة الظالمة. فهم (الإيرانيون) يدعمون الجماعات المسلحة في الشرق الوسط، وينشرون الدمار هنا في لبنان وفي المنطقة".

يذكر أن "سكاي نيوز عربية" ستبث المقابلة الكاملة مع وزير الخارجية الأميركي في وقت لاحق عبر شاشتها ومنصاتها الرقمية.