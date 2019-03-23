وقالت مصادر ميدانية إن قتلى وجرحى سقطوا في صفوف المتمردين الحوثيين خلال تصدي قوات الشرعية لهجومين كبيرين في القطاعين الجنوبي والغربي، حيث اندلعت مواجهات بمختلف أنواع الأسلحة .

وتركز الهجوم الأول باتجاه وادي المخطة والعرش جنوبا، فيما كان الهجوم الآخر في الأثلة والمعرش في القطاع الغربي.

كما شنت القوات الحكومية قصفا مدفعيا مكثفا على مواقع وتجمعات الحوثيين في الحقب والمعرش وكولة الزقري.

واستمرارا لانتهاكاتها المتكررة لاتفاق الحديدة الموقع في السويد، ارتكبت مليشيات الحوثي الموالية لإيران، خلال الـ24 ساعة الماضية 35 خرقا لوقف إطلاق النار في المدينة الساحلية غربي اليمن.

ووقعت الحكومة الشرعية في اليمن ووفد مليشيات الحوثي في ديسمبر 2018 خلال مشاورات السلام في السويد على اتفاق لوقف إطلاق النار في الحديدة.

وفي وقت سابق الخميس، أكد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، خلال لقائه سفير الولايات المتحدة لدى اليمن ماثيو تولر على ضرورة فرض مزيد من الضغوط على ميليشيات الحوثية الموالية لإيران، لوقف خروقاتها وانتهاكاتها المرتكبة ضد المدنيين.