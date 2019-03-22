وأدلى ترامب بهذا التعليق أثناء عرضه أمام مراسلين خرائط للمنطقة، واحدة تظهر المساحات الكبيرة التي كان يحتلها التنظيم، والثانية خالية تظهر الوضع، الجمعة.

وكان ترامب كتب على "تويتر" قبيل تصريحه إن "التنظيم يستخدم الإنترنت بشكل أفضل من أي شخص تقريبا، لكن جميع الأشخاص الذين يتأثرون بدعاية داعش يعرفون أنه تعرض لضربات بشكل قاطع وعلى جميع المستويات".

وأضاف: "لا شيء لديهم يحظى بالإعجاب. سيحاولون دائما إعطاء بصيص من الأمل، لكنهم خاسرون في نهاية المطاف".

وقبيل إعلان ترامب، أعلن البيت الأبيض أن جميع الأراضي التي كانت خاضعة لسيطرة التنظيم المتطرف في سوريا تم تطهيرها تماما.

وصرحت المسؤولة الإعلامية بالبيت الأبيض سارة ساندرز للصحفيين على متن طائرة الرئاسة، أن ترامب اطلع على التطور من قبل القائم بأعمال وزير الدفاع باتريك شاناهان.

وكان الرئيس الأميركي يلمح إلى هذا الانتصار منذ أيام، رغم أن معركة الباغوز، آخر جيب لـ"داعش" في سوريا، لم تنته بعد.

ومن جهة أخرى، قال متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية على "تويتر"، الجمعة، إن "قتالا شرسا لا يزال مستمرا حول آخر جيب للتنظيم في الباغوز"، شرقي سوريا.

وقال مصطفى بالي مدير المركز الإعلامي للقوات التي تدعمها واشنطن: "يتواصل القتال الشرس حول جبل الباغوز في الوقت الراهن للقضاء على أي فلول للتنظيم".