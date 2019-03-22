وقال توسك في مؤتمر صحفي تعليقا على تصريحات ترامب: "موقفا لاتحاد الأوربي معروف جيدا ولم يتغير".

ولا يعترف الاتحاد الأوروبي بسيادة إسرائيل على الجولان.

من جانبها، أعلنت الخارجية الفرنسية أن الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان وفقما قال ترامب الخميس "سيكون مخالفا للقانون الدولي".

وأضاف بيان الوزارة: "تم الإقرار بأن هذا الوضع باطل ولاغ في عدة قرارات لمجلس الأمن، بالأخص القرار 497 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وختم البيان بأن "الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان، الأرض المحتلة، سيكون مخالفا للقانون الدولي بالأخص، واجب الدول عدم الاعتراف بوضع غير قانوني".

واتخذ ترامب موقفا يؤيد الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، الخميس، ما يتعارض مع موقف الولايات المتحدة لعقود.

وكان ترامب كتب في تغريدة على "تويتر": "بعد 52 عاما، حان الوقت لكي تعترف الولايات المتحدة بالكامل، بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان ذات الأهمية الإسراتيجية لدولة إسرائيل والاستقرار الإقليمي".

واحتلت إسرائيل جزءا كبيرا من الجولان، نحو 1200 كيلومتر مربع، خلال حرب عام 1967 وضمتها إليها في عام 1981، دون أن يعترف المجتمع الدولي أبدا بهذا الضم.