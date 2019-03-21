وأعلن التحالف العربي أن خروق المليشيات الإرهابية لوقف إطلاق النار في الحديدة، شملت الرماية بمختلف الأسلحة الخفيفة والهاون وصواريخ الكاتيوشا، ونتج عن هذه الخروق مقتل مواطن وجرح ثلاثة.

ووقعت الحكومة الشرعية في اليمن ووفد مليشيات الحوثي في ديسمبر 2018 خلال مشاورات السلام في السويد على اتفاق لوقف إطلاق النار في الحديدة.

وفي وقت سابق الخميس، أكد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، خلال لقائه سفير الولايات المتحدة لدى اليمن ماثيو تولر على ضرورة فرض مزيد من الضغوط على ميليشيات الحوثية الموالية لإيران، لوقف خروقاتها وانتهاكاتها المرتكبة ضد المدنيين.