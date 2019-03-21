وكان البشير قد نقل سلطاته كزعيم لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، في نهاية فبراير الماضي إلى هارون، بعد أن عينه (البشير) نائبا له في الحزب، إلى حين انعقاد المؤتمر العام التالي للحزب الحاكم.

وأعلن "المؤتمر الوطني" حينها في بيان، أن تعيين هارون نائبا لرئيس الحزب يأتي "وفاء لما جاء في خطاب السيد رئيس الجمهورية للأمة، من أنه يقف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية".

وعلى صعيد آخر، أصدر البشير أمر طوارئ يحظر "تخزين العملة الوطنية والمضاربة فيها"، ليضاف إلى حزمة من أوامر الطوارئ التي صدرت في فبراير الماضي.

ويحظر أمر الطوارئ الجديد على أي شخص حيازة، أو تخزين عملة وطنية تجاوز مليون جنيه سوداني (الدولار= 47.45 جنيه سوداني).

كما يحظر الأمر على الشخصيات الاعتبارية "تخزين أو حيازة عملة وطنية لا تتناسب مع حجم نشاطها"، وبحد أقصى خمسة ملايين جنيه، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".