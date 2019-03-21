ونشرت المديرية مجموعة من الصور إلى جانب تعليق "رجالنا يبذلون قصارى الجهود من أجل إنقاذ وإسعاف العوائل المنكوبة بغرق العبارة السياحية وسط نهر دجلة".

وكانت مصادر عراقية قد ذكرت أن عدد الوفيات بغرق العبارة قد ارتفع إلى 71 شخصا حتى الآن، فيما هرعت فرق الإنقاذ إلى موقع الحادث في نهر دجلة.

وأفاد مراسلنا بمقتل 56 امرأة وطفلا إضافة إلى 10 رجال، مشيرا إلى أن عدد الأشخاص الكبير الذي كان على متن العبارة قد يكون السبب وراء هذا الحادث.

وقال مدير الدفاع المدني في الموصل، إن معظم الضحايا نساء وأطفال لم يتمكنوا من السباحة، مضيفا أن فرق الإنقاذ لا تزال تنتشل ناجين.

من جانبه، أمر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي بفتح تحقيق فوري في الحادثة. وأضاف بيان صادر عن مكتبه الإعلامي: "وجه رئيس الوزراء باستنفار كل جهود الدولة، ومتابعة عمليات الإنقاذ والبحث عن الغرقى والمفقودين، وتقديم العلاج واستنفار الكوادر الصحية والطبية والإغاثية".

وتابع البيان: "أمر رئيس الوزراء بفتح تحقيق فوري، ورفع تقرير بذلك إليه خلال أربع وعشرين ساعة لإظهار الحقيقة والكشف عن المسببين لتأخذ العدالة مجراها".