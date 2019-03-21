وذكرت مصادر عراقية أن عدد الوفيات بغرق العبارة ارتفع إلى 66 شخصا حتى الآن، في وقت هرعت فرق الإنقاذ إلى موقع الحادث في نهر دجلة. وكانت الحصيلة الأولية تشير إلى مصرع 45.

وأفاد مراسلنا بمقتل 56 امرأة وطفلا إضافة إلى 10 رجال، مشيرا إلى أن عدد الأشخاص الكبير الذي كان على متن العبارة قد يكون السبب وراء هذا الحادث.

وأضاف "وهذا بسبب غياب غياب الضوابط والرقابة على مالكي العبارات".

وقال مدير الدفاع المدني في الموصل إن معظم الضحايا نساء وأطفال لم يتمكنوا من السباحة، مضيفا أن فريق الإنقاذ ما يزال ينتشل ناجين.

وأعلنت دائرة صحة نينوى استنفار كافة جهودها للسيطرة على حادث غرق إحدى العبارات، التي تقل نساء وأطفالا محتفلين بأعياد نوروز.

وأوضحت مصادر محلية أن 75 شخصا كانوا على متن العبارة المنكوبة قبل أن تنقلب، في وقت أظهرت لقطات فيديو محاولات لإنقاذ الغرقى.

من جانبه أمر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي بفتح تحقيق فوري في الحادثة، وأضاف بيان صادر مكتبه الإعلامي: "وجه رئيس الوزراء باستنفار كل جهود الدولة، ومتابعة عمليات الإنقاذ والبحث عن الغرقى والمفقودين وتقديم العلاج واستنفار الكوادر الصحية والطبية والإغاثية".

وتابع البيان: "أمر رئيس الوزراء بفتح تحقيق فوري، ورفع تقرير بذلك إليه خلال أربع وعشرين ساعة لإظهار الحقيقة والكشف عن المسببين لتأخذ العدالة مجراها".