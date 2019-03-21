وأوضح المصدر أن كافة وزراء النقل السابقين فشلوا في إعادة فتح النفق بسبب بالتخوفات الأمنية، حيث يربط النفق "غراج رمسيس" بأرصفة محطة مصر وموقف أحمد حلمي الخاص بالحافلات.

ولاحظ كامل الوزير، خلال زيارته لتفقد أعمال ترميم موقف حادث حريق لمحطة مصر، النفق المغلق لأسباب أمنية، مما جعله يطلب من قيادات الشرطة ضرورة إعادة فتحه بسبب أهميته لحركة المشاة والركاب.

وأوضح موقع "اليوم السابع" أنه بعد تنسيق كامل الوزير مع وزارة الداخلية تمت إعادة فتح النفق بشكل جزئي لخروج الركاب من المحطة في اتجاه ميدان رمسيس، وجاري استكمال فتحه في اتجاه موقف أحمد حلمي مع إنهاء أعمال صيانته.

وفي فبراير الماضي، شهدت محطة مصر حادثا مفجعا، بعدما نشب حريق هائل جراء اصطدام قطار بـ"صدادة حديدية"، لينفجر خزان الوقود في القاطرة الرئيسية، مما أدى إلى وفاة وإصابة العشرات.

وتعتبر محطة مصر، التي تعرف باسم كذلك باسم محطة رمسيس، المحطة المركزية للقطارات بالقاهرة، وأكبر المحطات في مصر.

وبعد أيام من كارثة قطار محطة مصر، تعهد وزير النقل المصري الجديد باستكمال مشروعات تحديث وتطوير السكك الحديدية، وبتنفيذ برنامج شامل لتأهيل العنصر البشري في الهيئة.