وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن أحمد مناصرة (26 عاماً) قُتل بالقرب من نقطة تفتيش بجوار بيت لحم. وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن جندياً "فتح النار بعد أن لاحظ أن حجارة أُلقِيت على مركبات إسرائيلية".

كان جهاز الأمن الداخلي (شين بيت) قال إن القوات الإسرائيلية قتلت الثلاثاء فلسطينيا يشتبه بتنفيذه عملية طعن وهجوما بالرصاص في الضفة الغربية المحتلة قبل يومين.

وأضاف الجهاز أن الفلسطيني قُتل بعد أن فتح النار على القوات الإسرائيلية التي توجهت للقبض عليه.

وفي واقعة منفصلة يوم الثلاثاء، قُتل فلسطينيان آخران برصاص الجنود الإسرائيليين قرب مدينة نابلس بالضفة الغربية.

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية في حرب عام 1967. ويسعى الفلسطينيون لإقامة دولة في الضفة وقطاع غزة على أن تكون عاصمتها القدس الشرقية. وانهارت محادثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية في2014.