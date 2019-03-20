وخلال مؤتمر صحفي في العاصمة طرابلس، صرح سلامة: "يسرني اليوم أن أعلمكم أنه بعد قدر كبير من المشاورات، فإنه تقرر عقد ملتقى بين 14- 16 أبريل، في مدينة غدامس" الليبية.

وأضاف أن الحضور سيكون مقتصرا على الليبيين، ولن يكون هناك حضور من خارج ليبيا، قائلا إن هذا أحد مطالب الليبيين، مشيرا إلى عقد المؤتمر في غدامس كان مطلب أكثرية الأطراف الليبية التي تحدثت معها الأمم المتحدة.

وأكد أن مخرجات المؤتمر ستكون ليبية وستكون نتيجة توافق بين الحاضرين حول عدد من الثوابت الوطنية وحول خريطة طريق سياسية للأشهر المقبلة.

وقال إن المؤتمر سيستفيد من عدد كبير من اللقاءات التحضيرية له، "التي جرى بعضها شرقا وغربا وشمالا وجنوبا في الربيع وبلغ عددهم 77 في 57 مدينة وبلدة ليبية"، مشيرا إلى استمرار البعثة الدولية في عقد مثل هكذا لقاءات.

ولفت سلامة إلى مئات الرسائل والاقتراحات التي وصلت إلى البعثة الدولية لمواجهة الانسداد السياسي في ليبيا، معربا عن اطمئنانه لنتائج المؤتمر الذي جرى الإعداد له جيدا، وشارك في ذلك عدد كبير من الليبيين.

وقال مبعوث الأمم المتحدة إن أحداثا جسام وقعت في البلاد، ولا سيما الاشتباكات التي وقعت في طرابلس في سبتمبر الماضي، جعلت الأمم المتحدة تتمهل حتى تكون الأجواء مواتية لعقد هذا المؤتمر.